Je spirituálna krajina so svojskou atmosférou, s množstvom histórie a príbehov, ktoré tvoria jedinečnosť tohto amerického štátu.

(Mária Haršániová)

V Novom Mexiku som bola trikrát, ale zakaždým to bol úplne iný cestovateľský zážitok. Naposledy to bolo v máji minulého roku, keď som priletela z New Yorku na hlavné letisko, ktoré sa nachádza v meste Albuquerque. Hneď po východe z lietadla som zaregistrovala čistý, horúci, takmer púštny vzduch a pokojnú atmosféru miesta. Na rozdiel od chaosu na newyorskom letisku, mi tu všetko pripadalo ako v spomalenom filme a ľudia boli jednoznačne trpezlivejší. Tento pokojný a bezstresový životný štýl je takisto súčasťou Nového Mexika. Ľudia sa tu nikam neponáhľajú.

Tento štát je rozlohou obrovský a napríklad sever sa od juhu celkom líši. Napriek tomu je tu jedna vec, ktorá je v celom štáte rovnaká – je to obloha. Keď si vygúglime nadmorskú výšku v Novom Mexiku, google nám vyhodí viac než 2000 m n. m. Na porovnanie nadmorská výška Bratislavy je 152 m n. m. Preto máte niekedy pocit, akoby ste sa tej oblohy mohli aj dotknúť. Môže sa stať, že pocítite aj občasný tlak v hlave pre nedostatok kyslíka. Ale ten čerstvý vzduch je tu neopakovateľný a najmä vtedy, keď sa schyľuje k búrke.

Rôznorodá a dych berúca krajina je úzko spätá so životným štýlom tunajších ľudí. Vzdialenosti medzi jednotlivými mestami sú tu obrovské a môže sa stať, že jazdíte otvorenou, oranžovou krajinou veľmi dlho a ocitnete sa s prírodou osamote. Kamionisti či Harley-Davison motorkári sú stálicami na Highway 66, ktorá pretína tento štát. Samozrejme, štát má fungujúcu infraštruktúru, odpočívadla či McDonald‘s väčšinou v štýle adobehouses. Pôvodnými obyvateľmi sú Indiáni, poväčšine z kmeňa Apačov a Navajov. Zanechali tu množstvo zvykov a adobe architektúru. Neskoršia kolonizácia Španielmi priniesla španielsky vplyv a zvyky. Nové Mexiko sa stalo na nejaký čas súčasťou Mexika a po príchode španielskych kolonistov sa tu usídlil aj španielsky jazyk. V 19. storočí sa stalo štyridsiatym siedmym štátom USA a rozpráva sa tu anglicky, španielsky a pôvodným jazykom Navajov. Umenie je tu doslova na každom kroku, mestá a dediny oplývajú množstvom malých galérií inšpirovaných prírodou, bohatou aj smutnou históriou a spiritualitou Nového Mexika. Z množstva miest, ktoré sa oplatí navštíviť, nájdete v tomto blogu výber mojich top 8.

Taos Pueblo (Mária Haršániová)

Taos bolo prvé väčšie mesto na severe, do ktorého som zavítala. Súčasťou návštevy Taosu zväčša býva aj prehliadka Taos Pueblo, ktoré sa nachádza hneď vedľa. Platí sa tu vstupné. Tu sa nachádzajú povestné adobehouses, čiže domy vyrobené z hliny. Tento typ stavieb má v Novom Mexiku hlbokú históriu a tradíciu. V týchto domoch môžete absolvovať návštevu pôvodných obyvateľov Nového Mexika – Indiánov a zoznámiť sa s chodom ich života či kultúrou. Sú to veľmi kreatívni ľudia a okrem chutných cukroviniek predávajú aj ručne vyrobené Dream Catchers, šperky či keramiku. Len škoda, že sa veľmi neradi fotia.

Mesto Taos je domovom príznačnej adobe architektúry. Takisto tu môžete navštíviť množstvo galérií, obchodíkov a malých reštaurácií, zažiť neopakovateľnú atmosféru západu slnka, kedy je celé mesto oranžovočervené.

Taos (Mária Haršániová)

2. Rio Grande Gorge Bridge

Most Rio Grande Gorge je majestátny most postavený nad riekou Rio Grande Gorge a je jedeným z najvyšších mostov v USA. Kaňon rieky Rio Grande Gorge mi pripomenul Grand Canyon, ktorý je síce o niečo väčší, ale predsa, aj tu som sa cítila ako malý človiečik v porovnaní s prírodným divom. V letných mesiacoch je na rieke veľmi populárny rafting.

Rio Grande Gorge Bridge (Maria Harsaniova)

3. Abiquiú – The Ghost Ranch and Georgia O'Keeffe

Georgia O’Keeffe je jednou z najviac uznávaných ženských maliarok 20. storočia v USA. Jej prevažne modernistické umenie je veľmi úzko späté s krajinou, v ktorej prežila kus života – v Abiquiú v Novom Mexiku. Časť života prežila v New Yorku a veľa svojej výtvarnej a umeleckej inšpirácie čerpala práve odtiaľ. No stačila iba jedna návšteva Nového Mexika a americká maliarka sa do tunajšej krajiny zamilovala a neskôr sa sem presťahovala. Jej maľby prírody, lebiek zvierat či kvetov sú už ikonou Nového Mexika. Na tomto mieste si postavila ranč s názvom Ghost Ranch kde žila takmer do konca svojho života. Dnes tu môžete absolvovať prehliadky. Múzeum v Santa Fe s názvom Georgia O’Keeffe Museum je domovom jej najpríznačnejších malieb.

Príroda v okolí Ghost Ranch (Mária Haršániová)

Jeden z obrazov maliarky Georgia O’Keeffe (Maria Harsaniova)

4. Bandelier National Monument

Táto prírodná rezervácia je 11 000 rokov stará. Obývali ju pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky a je známa tým, že obydlia (petroglyphs) sú vtesané do skál, kde dávni obyvatelia žili. Nachádza sa tu množstvo rebríkov, po ktorých sa do obydlí dostanete, niektoré z nich sú veľmi vysoko.

Bandelier National Monument (Mária Haršániová)

(Mária Haršániová)

5. Santuario de Chimayó v meste Chimayó

Počas cesty na juh do Santa Fe netreba vynechať miesto pútnikov. Kostolík, v ktorom sa nachádza liečivé bahno, ktoré podľa povestí a množstva príbehov vyliečilo mnoho ľudí zo smrteľných chorôb či iných neduhov.

(Maria Harsaniova)

6. Santa Fe

By sa mohlo nazývať aj hlavným mestom umenia. Je domovom množstva spisovateľov a umelcov. Hoci mesto nie je rozlohou veľké, je ľahké domyslieť si, prečo je obľúbenou destináciou umelcov. Je tu nespočetné množstvo galérií a svetoznámych múzeí. Lokálne reštaurácie ponúkajú takisto množstvo tunajších kuchynských kreácií a super Margaritu. Pôvodne Španielmi kolonizované mesto si ctí aj indiánske korene a tradície. Množstvo trhov so suvenírmi je súčasťou mesta, takisto aj festivaly, ktoré sa tu pravidelne konajú.

Mesto Santa Fe (Maria Harsaniova)

Jedna z množstva galérií, ktorými oplýva Santa Fe. (Maria Harsaniova)

7. Ghost Towns alebo mestá duchov

Dnes opustené, ale niekdajšie obytné sídla, ktorým sa darilo veľmi dobre v časoch, keď sa ťažilo napríklad uhlie, zlato, striebro či diamanty. Dnes sú celkom prázdne alebo s minimálnym počtom obyvateľov, poväčšine tu žijú správcovia týchto miest.

Miesto na fotke kde stojím je z ghost town White Oaks. Bar „No Scum Allowed Saloon“, jeden z najznámejších westernových barov v USA. Škoda že zatvorený.. (Maria Harsaniova)

Opustené mesto Lincoln. V tomto meste sa natáčalo aj množstvo filmov. Jeden z nich Young Guns s Charlie Sheenom o povestnom hrdinovi Billy the Kid. Dnes tu môžete takto stáť aj hodiny, mestom neprejde ani jedno auto aj počas niekoľkých hodín. (Maria Harsaniova)

8. Roswell

Fanúšikovia Aktov X si určite spomenú na slávnu Mulderovu vetu: I want to believe, čiže chcem uveriť. Myslel tým UFO, neidentifikovateľné lietajúce objekty. Novomexickou obrovskou oblohou som blog začínala a ňou ho aj skončím. Pri meste Roswell sa vraj v roku 1947 zrútil lietajúci tanier. Roswell je preto centrom pre výskum UFO, nachádza sa tu aj múzeum International UFO Museum and Research Center. Meno tohto mesta padlo mnohokrát v spomínanom seriáli, ale či je táto udalosť pravdivá, to si každý sám uváži. Toto mesto jednoznačne prosperuje turizmom a je inšpirované mimozemšťanskou tematikou. Okrem toho, tým, že sa mesto nachádza v južnej časti Nového Mexika, nájdete tu ešte viac mexických reštaurácií, počujete viac španielsky jazyk. Ľudia sú tu veľmi milí a určite odporúčam navštíviť.

International UFO Museum and Research Center. (Maria Harsaniova)

Mesto Roswell (Maria Harsaniova)