New York v čase korony II

20. júla sa v New Yorku začala štvrtá fáza uvoľňovania opatrení. Mesto je stále zmrazené vírusom COVID-19 a jeho dôsledkami.

Letný deň v Long Island City, Queens (Maria Harsaniova)

Je 28. júla v New Yorku je 92 Fahrenheitov, čiže 33 stupňov Celzia. Sedím v ordinácii môjho obvodného lekára, kde mi sestrička berie krv, môj prvý test na COVID-19. Sestrička vraví, že výsledky budú o pár dní. Samozrejme, že do ordinácie nevojdem bez rúška ani bez povinného nanesenia si dezinfekčného gélu. Len dúfam, že výsledky testov budú v pohode. Hoci som zatiaľ neprejavovala žiadne známky tohto ochorenia, človek nikdy nevie.

20. júla sa nám v New Yorku začala štvrtá fáza uvoľňovania opatrení. Mesto je stále zmrazené vírusom COVID-19 a jeho dôsledkami. Dalo by sa povedať, že sa dostalo do bodu stagnácie. Počet obetí vírusu je teraz veľmi nízky a obdobie, keď v New Yorku na koronu zomierali denne stovky ľudí, je už za nami. Mnohí ľudia sa pozerajú na toto obdobie ako na minulosť. Ešte pred štvrtou fázou sa otvorilo pomerne veľké množstvo podnikov, služieb a prevádzok, ale s opatreniami a obmedzeniami. Rúška nosí stále väčšia časť populácie, ľudia sa snažia zachovať si od seba určitý odstup, ale nie vždy je to možné. Obyvatelia veľkomesta sú unavení zo social distancing a všetci by sa najradšej vrátili do starých koľají. To však nebude tak skoro. Reštiky, kaviarne a bary, tak neodmysliteľné pre New York a tunajší životný štýl najmä v lete, sú tentokrát otvorené iba vo vonkajšej časti, vo forme terás, nie vo vnútri. Preto sa zrušilo množstvo parkovacích miest na uliciach pred reštauráciami, aby gastronómia mohla prosperovať aspoň takýmto spôsobom. Vo veľkom množstve fungujú reštaurácie aj vo forme take away, všetko so sebou, alebo aj donášok. Kiná, divadlá, najväčšie kultúrne centrá sú zatvorené a zívajú prázdnotou. Táto stagnácia kultúry je pre New York naozaj nezvyčajná, keďže za normálnych okolností sa tu denne konajú stovky kultúrnych podujatí, a to v každom ročnom období. Zatiaľ sme mali možnosť navštevovať pláže v meste a okolí mesta, samozrejme, s určitými obmedzeniami. Veľká väčšina verejných bazénov je zatvorená, takisto ako aj fitness a športové centrá. Športové podujatia, ako napríklad najväčšie tenisové podujatie US Tenis Open a novembrový Newyorský maratón, sú tento rok zrušené.

Osobne ma ohromuje pohľad na poloprázdne ulice či parky, a to najmä počas týždňa. Nie je to prirodzené pre mesto, ktoré ročne privíta v priemere šesťdesiat miliónov turistov. Prechádzať sa počas slnečného príjemného popoludnia pustým Central Parkom mi pripadá ako apokalypsa, ktorú som spomínala v prvom článku. Samozrejme, nedá sa nepocítiť na vlastnej koži, že úroveň stresu je oveľa menšia. V priemerný letný deň pred vypuknutím pandémie tu bolo nadmieru rušno. Central Park, ktorý by mal byť niečím ako oázou pokoja, bol vždy preplnený Newyorčanmi a turistami, keďže sem prichádza množstvo ľudí za prechádzkami, športom, piknikom a podobne. Niekedy v takéto dni prešla aspoň polhodina, kým som si našla svoje tiché zákutie, kde som mohla relaxovať a čítať si. Teraz sa dá povedať, že oddych v parku je veľmi kvalitný. Miesto na oddych nájdem okamžite. Je to priam epické.

Bethesda Terrace and Fountain je niečo ako srdce Central Parku. Tento rok poloprázdna.

Na pláži v Brighton Beach, oblasti v dolnej časti Brooklynu, kde počujte prevažne ruský jazyk.

Jednou z negatívnych vecí, ktoré sa stali po prepuknutí vírusu, je nárast kriminality. Bohužiaľ, je to tak, že v meste, hlavne na Manhattane, kriminalita stúpla o niekoľko percent. Sama som bola svedkom incidentu, keď predavačka drogérie utekala za dvoma delikventami, ktorí v drogérii práve niečo ukradli. Samozrejme, že týmto delikventom sa podarilo zdrhnúť, predavačka stihla ešte utrúsiť, že takéto niečo už dlho nevidela. Incident sa stal na Upper East Side, kde priemerná úroveň kriminality nie je veľmi vysoká. Kamarátka, ktorú som tu v tento deň navštívila, tvrdí to isté – býva v tejto oblasti už pätnásť rokov a takisto tu v tomto období bola svedkom menších krádeží, čo, ako vraví, sa jej počas tých pätnástich rokov ešte nestalo.

Protesty na počesť Floyda a proti rasizmu, ktoré sa síce konali v dobrej viere na podporu spravodlivosti a rovnosti rás, bohužiaľ, priniesli takisto množstvo looting, čiže rabovania obchodov a obchodných centier.

Okrem protirasistických protestov mesto zažilo aj protesty na zastavenie pôsobenia NYPD, newyorskej polície. Mnohí prívrženci si želajú, aby polícia fungovala iným spôsobom, ako funguje teraz. Ďalším zo zločinov je rúcanie sôch, čo má dočinenia s rasistickými dejinami USA. V tomto období si Amerika akoby prvýkrát v živote uvedomuje svoju históriu. Ocitla sa na križovatke a pýta sa: Čo teraz? Kým pre niekoho je bývalý prezident Lincoln hrdina, pre niekoho iného je zas rasista. Niekto Ústavu USA rešpektuje, veľa ľudí ju zatracuje. Povráva sa, že prichádza množstvo zmien. História a spáchané činy sa zmeniť nedajú, to je isté. Isté je aj to, že k slovu história majú v USA veľmi silný odpor najmä v komunitách a menšinách, ale aj u bielej populácie. White supremacy, čiže nadvláda bielej rasy, je súčasťou smutnej a turbulentnej histórie Spojených štátov. White privilege, biele privilégium, je ďalšia fráza, ktorú som doteraz počúvala často, najmä ako študentka sociálnej práce. Rešpektujem rovnocennosť a rešpektujem aj smutnú históriu menšín, či už Indiánov, černochov, alebo rôznych etnických skupín. Bohužiaľ, je to fráza, ktorá je v týchto dňoch vyslovovaná príliš často. Momentálne sa krajina snaží bojovať so systemic racism, systematickým rasizmom. Čo sa bude diať v tomto ohľade ďalej, uvidíme v blízkej budúcnosti. Nebude sa to týkať iba USA, ale pravdepodobne aj celého sveta.

V USA sa konajú v novembri tohto roku vládne voľby a ľudia tieto incidenty veľmi prirodzene a logicky s voľbami spájajú. Všetci sa snažia robiť, čo sa dá, aby vedeli prežiť aj po ekonomickej stránke. Newyorčania si vedia aj pomáhať a navzájom sa rešpektujú, takisto aj jednotlivé komunity. Pomáhajú aj rôzne neziskové organizácie. O prácu prišlo takmer milión Newyorčanov a podľa najnovších štatistík 30 miliónov ľudí v USA. Smutné je aj to, že v dôsledku toho veľa ľudí prišlo aj o zdravotné poistenie, ktoré im fungovalo cez zamestnávateľa. Veľké množstvo obyvateľstva je na úrade práce a takisto majú popri podpore v nezamestnanosti nárok aj na benefity, ktoré sú súčasťou „odľahčovacieho“ balíka, ktorý im má pomôcť prekonať problémy, ktoré so sebou COVID-19 priniesol. Tieto benefity závisia od toho, ako ich nastaví kongres a nepotrvajú donekonečna. Nie všetci majú na nezamestnaneckú podporu nárok. Niektorým sa podarilo do práce vrátiť, ale viackrát som sa stretla s výrokom: „business is very slow“ . Tak by sme mohli pokračovať donekonečna. Toto všetko je súčasťou života zaseknutého v období vírusu COVID-19, ktorý má teraz v New Yorku naozaj veľa podôb. Ktorým smerom sa všetko bude hýbať je otázka, ktorú si teraz kladie hádam každý jeden Newyorčan.

Čašník sediaci pred bistrom v Chelsea, dolnej oblasti Manhattanu. (Maria Harsaniova)

Prázdne Lincoln Center (Mária Haršániová)